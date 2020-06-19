NBA／表弟改披巫師戰袍？沃爾：我一直要球隊趕快簽他

身為陣中主控John Wall的好友，「表弟」DeMarcus Cousins每一年都傳出可能成為華盛頓巫師的一員，但今年看起來似乎特別有機會成真，原因是Wall在接受《ESPN》記者Marc Spears採訪時，透露自己一直在遊說巫師管理層簽下自己的好兄弟。Cousins近年諸事不順，在鵜鶘打出生涯年後，卻因為大傷而在市場上乏人問津，最終只能以低薪加盟勇士，但是在去年8月又再度受傷。本季加入湖人後又因為球隊要簽下大前鋒Markieff Morris，因此慘遭被裁掉的命運。不過Wall對於Cousins能在傷後東山再起似乎相當有信心，他告訴Spears，自己正在努力要求巫師制服組簽下後者，「哦，你知道我正在為此努力，我已經持續喊話五年了。我現在就想簽下他。」根據此前的報導，Cousins可能可以在6月中旬復出，這也是為什麼湖人最終選擇和他分手的原因。不過隨著聯盟因為新冠病毒疫情而停賽，他似乎有望在本季就重回球場。至於Cousins有沒有可能加入巫師，並且前往奧蘭多打復賽，這可能會是困擾巫師總管Tommy Sheppard的一個問題。因為在Wall整季報銷的情況下，球隊現在簽下這位明星中鋒的意義並不大，或許他們會到季後再重新考慮這個問題。