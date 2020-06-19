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MLB／球員工會重提70場計畫　大聯盟主席也受不了

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-19 10:20:01
▲大聯盟球員工會理事長Tony Clark（圖／吳政紘攝）
大聯盟球員工會今天再度提出70場計畫，並且增加季後賽球隊，工會理事長Tony Clark強調：「我們認為這次提案是恢復比賽的基礎。」

相關人士指出提案內容包括：

7/19-9/30共70場賽事

球員領全薪

春訓在6/26-28之間舉行

2020年與2021年能打季後賽球隊為16支球隊

大聯盟主席Rob Manfred 表示：「這樣的狀況需要解決。」但是他說：「直到我跟這些老闆說之前，我無法給你們正式的期限。」

 

 

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