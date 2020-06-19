MLB／球員工會重提70場計畫　大聯盟主席也受不了

大聯盟球員工會今天再度提出70場計畫，並且增加季後賽球隊，工會理事長Tony Clark強調：「我們認為這次提案是恢復比賽的基礎。」相關人士指出提案內容包括：7/19-9/30共70場賽事球員領全薪春訓在6/26-28之間舉行2020年與2021年能打季後賽球隊為16支球隊大聯盟主席Rob Manfred 表示：「這樣的狀況需要解決。」但是他說：「直到我跟這些老闆說之前，我無法給你們正式的期限。」