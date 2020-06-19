羽球／小戴大心臟從小訓練　戴爸不覺得球后很厲害

由於疫情關係羽球世界巡迴賽停擺，我國球后戴資穎都在家鄉高雄備戰，她接受Red Bull專訪，影片中難得全家人一同現身，小戴暢聊成長故事，爸媽也間接爆料一些趣事。小戴在影片中透露，從小看爸媽打球，她和姊姊也被帶著去，自己是在小學三年級才轉到有練習羽球的學校，開始羽球這條路。媽媽爆料，小戴從小不喜歡坐在椅子上，喜歡跑來跑去，姊姊則虧，小戴不愛讀書但蠻聰明的，從打球的球風就可以知道，她是有在用頭腦的。小戴的「大心臟」是爸爸從小訓練出來的，帶她去打「菜市場盃」被高年級的球員「電得很慘」，小戴說，「現在想起來其實蠻感謝那段時間，讓我可以具備現在的這些心理因素吧，比較不怕輸。」小戴這些年的成長有目共睹，但戴爸總要女兒記得初心和謙虛，戴爸說，「我不覺得她真的有很厲害，自己說厲害，像我也覺得自己很厲害。」小戴和姊姊聽到這段訪問都笑出來。小戴回憶，「那時候我都是同年級的第一級，但爸爸告訴我，你還在打球，永遠都有對手。」並說，「爸爸都是在一個比較支持我的角色，給我很多的鼓勵。」小戴也談到小六時曾想放棄，爸媽沒強迫她繼續打球，自己放縱了一個月決定回去，媽媽只告訴她，「你要打羽球的話，就是要全力以赴，你沒有退路可以走了」。現在小戴沒有後悔，她已經領悟，很開心可以繼續打球。