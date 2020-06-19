網球／瀕臨崩潰差點去了　謝政鵬大嘆：我沒有姊姊

謝淑薇和謝政鵬是我國知名網球姊弟檔，不過今(19)早謝政鵬發文透露自己走不出憂鬱低潮，「前幾天差點去了」，更道出「我沒有姐姐」要外界別再說他是靠姐姐謝淑薇的金援支持才有今天。
謝政鵬在臉書寫到，「Sorry...前幾天差點去了，是我妹(謝語婕)把我從死亡邊緣拉了回來...至於這十幾年的精神壓力.情感霸凌我也受夠了！對於我認識的朋友他們都知道我沒有姐姐～是的他們都知道我沒有姐姐也絕不會在我面前提起這個人。」
「從踏入職業以來感謝有貴人幫助，也謝謝她在貴人面前說我沒有比賽讓我自己想辦法，這些年我忍了也吞了，請別再說我靠她的金援她的支持我才有今天，我能有今天是靠著自己邊打邊教球熬過來的，總之這一輩子的壓力在面臨這一次的邊緣我放棄了所謂的家庭情感。」
謝家姊弟去年繼溫網後，於美網再次合作出戰混雙，看不出兩姊弟感情問題，這段因疫停賽期間經常上臉書發文的謝淑薇，前幾天才發文祝福哥哥謝政瀛生日快樂，而對於弟弟在臉書抒發不滿，謝淑薇還未發文回應。
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