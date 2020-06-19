NBA／與KD交惡　退役球星：不和我當朋友是他的問題

曾在雷霆隊效力5個球季的退役球星Kendrick Perkins，過去和前隊友Kevin Durant有不錯交情，兩人卻在KD轉隊去勇士之後形同陌路，Perkins近日受訪表示，如果KD再也不想和他當朋友，那問題一定是出在KD身上。Durant日前在個人推特發佈一則短片來嘲諷Perkins的籃球能力，並且認為Perkins對Kyrie Irving復賽立場的嚴厲批評，完全是為了個人利益出賣道德與誠信。「我想說的是，聽著，這件事是這樣的，我一直在這聯盟裡，我也是始終如一的人。」Perkins近日受訪表示，「我直言不諱，我一直是領導者，我也一直是你們在電視上看到的那個傢伙，我一直在NBA也一直沒變。但到頭來你猜怎麼了？如果Kevin Durant選擇不和我當朋友了，那問題是出在他身上，因為我在NBA結交的所有朋友，至今我和他們仍保持很好的關係，我隨時都可以打給他們閒聊。」因為不希望NBA重啟賽季會模糊國內種族議題的焦點，所以Kyrie Irving對於復賽採取不支持的立場，但也因為這樣的想法引來Perkins說他「一點影響力也沒有」的批評。由於KD和Irving關係良好，因此會和Perkins槓上也不是太令人意外。