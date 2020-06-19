NBA專賣店裝置藝術　92年奧運夢幻隊狂潮再起！

▲Mitchell & Ness 首次推出 1992 Dream Team 夢幻白主場球衣，以雪白華麗的衣身，顯眼經典的美國隊USA logo，讓球迷再次憶起這支史上最強的籃球隊。（異議國際提供）

▲Mitchell & Ness 首次推出 1992 Dream Team 夢幻白主場球衣，以雪白華麗的衣身，顯眼經典的美國隊USA logo，讓球迷再次憶起這支史上最強的籃球隊。（異議國際提供）

專門復刻經典球衣的百年品牌 Mitchell & Ness，自去年暑假推出史上最強的男籃隊伍：1992 Dream Team 夢幻隊系列，重現了當年夢幻隊在巴塞隆那的風暴。NBA Store 台北旗艦店內，為期一個半月的 Dream Team 主題復古裝置，再次重塑當年美國夢幻隊在巴塞隆那奧運席捲全球的狂潮。Mitchell & Ness 首次推出 1992 Dream Team 白色主場球衣款式，完美考究當年美國隊在場上最令人深刻的一套球衣。雪白華麗的衣身，明顯的呈現胸前最經典的美國隊USA logo，這運動史上最強的男籃組合，一出場的魄力就讓對手卻步萬分。Mitchell & Ness 這次在 NBA Store 台北旗艦店，製作 Dream Team 主題的復古裝置，帶領粉絲們再次回到那段籃球史上最偉大的精彩時光。1992 Dream Team 經典主場白Mitchell & Ness 首次推出 1992 Dream Team 夢幻白主場球衣，以雪白華麗的衣身，顯眼經典的美國隊USA logo，讓球迷再次憶起這支史上最強的籃球隊。1992 Dream Team 收藏品展覽這次在台北信義微風 NBA Store 展示夢幻隊的經典收藏，商品都是原汁原味 1992 年出品，歷經28年的歷史痕跡，再次將美國夢幻隊帶起的潮流旋風席捲 NBA Store。1992 Dream Team 雜誌打卡點經典復古籃球雜誌拍照打卡，再次沐浴在 1992 Dream Team 的魅力光芒中，重溫史上最經典的傳奇球隊。