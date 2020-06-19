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日職／開幕的大王！王柏融對戰西武先發扛五棒

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-19 16:44:25
▲王柏融發文。（圖／取自王柏融IG)
日職火腿隊今天出戰西武獅，台灣好手「大王」王柏融先發扛五棒、擔任指定打擊。

以下為火腿打線：

1 西川遥輝 中

2 大田泰示 右

3 近藤健介 左

4 中田翔 一

5 王柏融 DH

6 渡邊諒 二

7 石井一成 遊

8 野村佑希 三

9 宇佐見真吾 捕

先發投手 有原航平

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