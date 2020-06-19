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日職／王柏融3支0被封鎖　火腿慘遭西武完封

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-19 19:58:07
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊今天出戰西武隊，台灣好手「大王」王柏融先發擔任五棒，指定打擊，結果3打數未敲安，獲得1次觸身球保送，打擊尚未開張，終場西武以3:0贏球。

王柏融受制西武先發尼爾，首打席被三振出局，第二打席則是被觸身球砸傷左小腿，第三打席二壘滾地球被刺殺，第四打席則是一壘滾地球出局。

西武靠著山川穗高適時安打破蛋，4局下拿下3分贏球。

 

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