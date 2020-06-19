日職／王柏融3支0被封鎖　火腿慘遭西武完封

日職火腿隊今天出戰西武隊，台灣好手「大王」王柏融先發擔任五棒，指定打擊，結果3打數未敲安，獲得1次觸身球保送，打擊尚未開張，終場西武以3:0贏球。王柏融受制西武先發尼爾，首打席被三振出局，第二打席則是被觸身球砸傷左小腿，第三打席二壘滾地球被刺殺，第四打席則是一壘滾地球出局。西武靠著山川穗高適時安打破蛋，4局下拿下3分贏球。