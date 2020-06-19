日職／吉川尚輝逆轉2分砲　巨人軍6000勝到手

日職讀賣巨人隊今天在開幕戰出戰阪神虎，在這「傳統一戰」對決戲碼，巨人靠著7局下吉川尚輝轟出2分砲，王牌投手菅野智之7局失2分，飆出8次三振，終場以3:2險勝，拿下球團隊史6000勝。
菅野這場5局曾因跟對方野手交錯，跑壘受傷退場，不過他依舊撐到7局結束退場。
巨人牛棚中川皓太、Rubby De La Rosa也都順利封鎖阪神虎隊打線。
菅野雖然被西勇輝開轟，不過他也拿下開幕戰生涯4勝2敗戰績，追平別所毅彦、斎藤雅樹的隊史紀錄。
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