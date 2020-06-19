日職／日職史上頭一遭！開幕戰兩位投手開轟

日職原定要在3月20日開幕，今天是延遲了3個月再度重啟賽事，不過阪神投手西勇輝與廣島隊投手大瀨良大地都開轟，創下日職史上第一次開幕戰有兩位投手開轟的紀錄。西勇輝在3局上2人出局撞狀況，西勇輝砲轟菅野智之，廣島隊9局2人出局一壘有人局面，大瀨良大地轟出生涯首轟。日職投手在開幕戰開轟，要回溯自2008年的中日龍隊投手川上憲伸。