中職／「棒球情人」關鍵一擊　富邦9局下和統一說再見

富邦悍將在本周和統一獅3連戰的首場比賽，兩隊一路激戰到9局上打完都還是5:5的狀態，但是在9局下富邦靠著「棒球情人」高國輝的再見安打，一棒終結比賽，也幫助球隊以6:5贏球，這也是聯盟史上第8次單日兩場以再見安的方式結束比賽。兩隊今天都派出洋投先發，不過都沒辦法很有效的壓制住對方打線的火力，「最強洋投」索沙今天前5局投得有板有眼，只被林安可和蘇智傑敲出2發陽春砲。不過6局上，他壓制力下降，被統一敲出4支安打、得2分，總計今天4局失4分。而獅隊洋投費爾本今天同樣沒投出水準，前3局就被敲了7支安打，丟掉4分，若非富邦自己也打出兩次雙殺打，恐怕會丟掉更多分數。5局下，胡金龍敲出自己本場的第3支安打後，靠著林益全的深遠的長打回來得到分數，幫助富邦6局打完以5:4領先。落後的統一在8局上又有得點圈打擊的機會，兩出局後吳桀睿和潘傑楷都從林羿豪手中敲出安打，此時富邦教練團當機立斷決定換投，提前推上「小飛刀」陳鴻文上來面對林祖傑，他也順利讓後者擊出左外野飛球被接殺，化解危機。不過富邦在下一個半局也錯失了一次可以添得保險分的機會，在無人出局一二壘的情況下，接下來的兩棒卻分別敲出雙殺打和被三振，無功而返。結果下一局唐肇廷和代打的陳鏞基兩支二壘安打，有讓比賽回到原點，比數形成5:5平手。不過9局下，戲劇性的一刻發生，胡金龍擊出他今天的第4支安打，隨後李宗賢犧牲短打護送跑者上二壘，兩出局的情況下，統一選擇故意保送林益全、來對付高國輝，沒想到他掌握住黃竣彥的直球，一棒敲出再見安打，也就此結束這場比賽。