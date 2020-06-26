羽球／戴資穎東奧爭金阻礙　分析勁敵陳雨菲優劣

知己知彼，百戰百勝。我國世界球后戴資穎要在明年的東京奧運一舉奪下生涯奧運首金，中國一姊陳雨菲絕對是不可小覷的對手，印尼一代球后、1992年巴塞隆納奧運金牌王蓮香（Susi Susanti）和外媒分析兩人優劣。王蓮香這樣看陳雨菲，「典型的拉鋸型球員，但是失誤也不少。她的打法很有組織，也擁有身高，場上的移動能力較弱，但步法很好，因此每每能救起對手落點極刁鑽的球。她的打法偏向控制型，伺機反擊，時常以突然的扣殺或假動作讓對手措手不及。」美媒《Badminton Bites》則分析陳雨菲的優點在刁鑽且有力的扣殺，高效率的步伐，缺點則是，攻擊她反手拍遠角時，她並不擅長處理這樣的球，可能出現較弱或防守性的回擊，讓對手容易得分，此狀況特別會出現在比賽一開始。不過王蓮香更看好小戴，「我認為戴資穎是現下女單最強，技術特點也最全面的。她目前正處於成熟期，速度及力量越來越強，她的防守能力也最強。」大讚她表現越來越穩定。小戴生涯前期對戰陳雨菲有絕對優勢，曾豪取11連勝，但陳雨菲自2019年突破魔咒，反倒收下2連勝，儘管小戴在停賽前的全英公開賽直落二封后，再次要回榮耀，生涯交手成績改寫成15勝3負，但絕對要慎防這名22歲的中國金花。