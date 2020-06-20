日職／陽岱鋼敲安了！一棒灌進2打點好猛

日職讀賣巨人隊今天在主場東京巨蛋出戰阪神虎，台灣好手陽岱鋼獲得先發扛六棒，鎮守左外野，他前3打席都沒能上壘，7局下他在滿壘狀況下敲出左外野安打，一棒打進2分，幫助巨人以11:1領先。陽岱鋼首打席被岩貞祐太三振，第二打席擊出右外野飛球出局，第三打席原本有機會不死三振，但卻改判出局。7局下巨人打線火力全開，陽岱鋼面對谷川昌希，敲出左外野安打，岡本和真跑回本壘，經過檢驗後，陽岱鋼打下2分打點。