日職／王柏融打擊又熄火　火腿險勝西武開胡

日職火腿隊今天再度出戰西武獅，台灣好手「大王」王柏融3打數未敲安，還有1保送，目前打擊率尚未開張，火腿終場以2:1贏球。火腿此役先發投手加藤貴之，先發4局失1分，被打5安打、5三振，無關勝敗。西武2局下由外崎修汰敲出全壘打先馳得點，火腿4局上由中田翔敲出二壘安打，打回逆轉分。王柏融前三打席分別是左外野飛球、三振，還有一壘滾地球出局，8局上則是選到保送。