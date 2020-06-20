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日職／本季首安出爐還有2打點　陽岱鋼笑了　

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-20 19:25:46
▲陽岱鋼（圖／取自讀賣巨人官方推特）
日職讀賣巨人隊今天以11:1大勝阪神虎，台灣好手陽岱鋼先發扛六棒，鎮守左外野以及一壘，他不但敲出安打，還貢獻2分打點，發揮存在感，而他敲出安打也開心地笑了，看來是壓力釋放。

陽岱鋼前3次打擊都無法有效形成安打，不過總教練原辰德還是給他機會，中島宏之退場後，就交給陽岱鋼守一壘。

陽岱鋼的守備一直都是受到信賴，而他在春訓的苦練也有成績，7局下他一棒敲出安打，送回壘上2名隊友，也獲得教練團讚賞。

此外，巨人洋砲「鯊魚哥」Parra也轟出3分砲，展現他大聯盟身手。

 

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