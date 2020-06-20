日職／本季首安出爐還有2打點　陽岱鋼笑了　

日職讀賣巨人隊今天以11:1大勝阪神虎，台灣好手陽岱鋼先發扛六棒，鎮守左外野以及一壘，他不但敲出安打，還貢獻2分打點，發揮存在感，而他敲出安打也開心地笑了，看來是壓力釋放。
陽岱鋼前3次打擊都無法有效形成安打，不過總教練原辰德還是給他機會，中島宏之退場後，就交給陽岱鋼守一壘。
陽岱鋼的守備一直都是受到信賴，而他在春訓的苦練也有成績，7局下他一棒敲出安打，送回壘上2名隊友，也獲得教練團讚賞。
此外，巨人洋砲「鯊魚哥」Parra也轟出3分砲，展現他大聯盟身手。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
北京疫情捲土重來 首都「進入非常時期」防二次感染潮成最大考驗
炎炎夏天中暑怎麼辦？如何緩解？怎麼預防？通通報你知
南北韓和平瓦解！金與正說到做到！兩韓聯絡處被炸毀 戰爭一觸即發？
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
端午粽香乓共共！全台名店、創意粽子推薦排行榜 甜的鹹的通通有
新房入住的10個禁忌！不注意恐破財、傷身！
「小確幸」來了! 文化部發放600元「藝Fun券」愛買書、愛看電影的7/22準時開搶
防疫不鬆懈！鼻病毒、漢他病毒來勢洶洶 還有5大夏季傳染病正流行
艷陽高溫都不怕！蒐羅IG瘋打卡的夏日消暑聖品
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
疫情趨緩！終於可以出來透透氣 抽張牌看看『現在的你』最適合什麼解壓方式？
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出