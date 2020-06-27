網球／今年整季報銷　費德勒還能滿血回歸嗎？

在2003年溫布頓網球公開賽拿下自己手個大滿貫後，瑞士天王Roger Federer就開始自己對網壇的統治，將巔峰持續了17年之久。但是在他2016年後第2次出現大傷的情況下，不少人質疑他可能無法再重返巨頭之列，「瑞士特快車」可能也將就此成為絕響。Federer在今年初打完澳網後就宣布因右膝需要進行關節鏡手術，所以放棄杜拜、印地安泉、邁阿密、波哥大、法國等五項賽事，但沒想到近期開刀之後復建情況不如預期，最終他在社群網站上宣布自己將休戰整個2019-20賽季。今年38歲的Federer，在八月就即將再老一歲，而不少網球好少都會在30歲以後就陸續因狀態下滑而選擇高掛球鞋，瑞士人能支撐到此刻、並於生涯晚年在奪3座大滿貫冠軍，不得不說是一個奇蹟。對比Novak Djokovic以絕佳的狀態回歸，而Rafael Nadal也彷彿完全克服傷病、並拿下自己的第19座大滿貫冠軍，身為三巨頭之首的Federer，這一年的狀況並不好，在面對大賽時無法穩定維持高水平發揮。再加上一向健康的他，近年也開始出現一些危及生涯的重大傷病，不由得讓人有些擔心。Federer的教練Severin Luthi在受訪時認為費神的傷勢有點複雜，而且受到新冠肺炎疫情影響，只能在家裡復健，也拖慢了進度，不過仍然相信他可以東山再起，何況從現在起到明年還有很長的一段時間，可以讓年紀稍長的Federer休息直到完全康復。但事實情況就是Federer已經遠不是在他生涯體能的最高峰的時刻了，在不同領域中有許多球星都是在35歲左右遭遇到傷後黯然離開球場，其中最有名的莫過於已逝的湖人「一哥」Kobe Bryant。他在2012-13賽季因為阿基里斯腱斷裂而整季報銷，而回歸後再也沒能找回昔日身手，並於2016年退休。不過對於這一位網壇的活傳奇，也許我們仍應該給予一些敬意，畢竟在他於2016年中宣布該年不會再出戰時，沒有人認為他能再次重返巔峰，但他做到了。出於對網球的愛，以及對一枚奧運金牌的渴望，他有絕對的動力邁向復原。所以，我們是可以期待2021年的「瑞士特快車」的滿血歸來，但無論如何也必須承認這將是他最後幾年身為球員的時光了。