中職／單場6轟打破隊史紀錄　統一客場血洗富邦

昨天被富邦悍將用再見安打給擊敗，統一獅今天在客場狂敲6發全壘打，加上先發投手羅里奇繳出7局無失分的「優質先發」投球內容，終場以13:4取勝，另外單場6轟也寫下獅隊隊史的新紀錄。羅里奇上一上出賽正是對戰富邦，他繳出7又1/3局只丟掉2分的好投，今天他延續好狀態，面對悍將打者他投滿7局沒有送出任何保送，只被敲5支安打無失分，投球安定感十足。先發投手壓制住場面，猛獅打線今天從一開始就火力全開，首局近況火燙的蘇智傑就敲出兩分砲，之後林祖傑又在第3局轟出陽春砲，讓球隊前3局打完就已經取得4:0領先了。第5和第6局「雙林」發威，兩人此役先後達成「雙響砲」的表現，讓球隊在這2局又添得了7分；8局下連開路先鋒陳傑憲也加入開轟的行列，獅隊本場比賽總計攻得13分，並且在團隊擊出的17支安打中就有6發全壘打，長打火力相當可怕。取得大幅領先後，統一讓本季狀態不佳的邱浩鈞上來中繼，他依舊無法投出理想的壓制效果，讓富邦打線在8局下逮到機會，靠著林益全的3分砲、單局追回4分。不過這樣的分數也難以挽救大局，統一最終還是以9分之差大勝對手。林安可和林祖傑兩人都是生涯首次達成雙響砲紀錄，追平聯盟紀錄；而林安可個人更是連續3場比賽開轟，統一獅單場6發全壘打也打破隊史紀錄，讓人見識到他們新生代打者可怕的攻擊能力。