NBA／勇士王朝能否再起？威金斯的成長和突破是關鍵

隨著確定不用前往奧蘭多進行復賽，金州勇士本季的旅程也宣告結束，而他們能否靠著一個夏天改變球隊的體質，並且朝著近年的第4冠發起衝擊？一切的關鍵，似乎都在於狀元前鋒Andrew Wiggins到底能給球隊帶來怎麼樣的幫助。過去5年豪奪3座冠軍，被認為是聯盟這個時代的王朝球隊，不過隨著幾名主力不是退休、就是離隊，外界普遍認為他們很難再重回爭冠的強隊行列。原因也很客觀：勇士薪資目前呈現爆炸的狀態，這讓他們難以修補現有陣容的漏洞。Kevin Durant和Andre Iguodala兩名頂級鋒線的出走，不僅僅只是打破了球隊既有進攻端的默契和化學反應，同時在防守上引以為傲的機動性及壓迫性也不復存在。這才是目前勇士所遭遇到的最大問題。目前他們內線有經歷過多次關鍵賽事洗禮的Kevon Looney，還有體能勁爆的Marquese Chriss，暫時似乎也已經夠用了。但是側翼上除了下季將回歸後的Klay Thompson，其他人都還沒有證明自己能夠頂上這個位置。有鑑於目前勇士沒有直接從自由市場上簽下鋒線球星的能力，同時他們手中最好的籌碼——也就是今年的樂透籤，要換到直接能解決這個問題的球員無異於癡人說夢。因此現在最理想的狀態，似乎就是希望Wiggins能在生涯第7個賽季達到外界對他的期望。雖然說一名24歲、生涯場均能攻得19.7分的年輕球員，沒有兌現自己的天賦，似乎是很奇怪的事。但Wiggins超現實的體能條件，確實會讓人不由得對他寄予厚望。而勇士當然也不僅僅只是希望他打出一般合格先發球員的水準而以。就如同Durant過去所說的，勇士這支擁有足夠得分能量的隊伍，需要Wiggins在其他方面——如防守和籃板，做出更多的貢獻。而在本季目前為止的表現看來，他做得不錯，資深助教Ron Adams也對此印象深刻。「我對他的防守表現——特別是針對持球者的防守——感到非常滿意。我認為他做得很好，在對抗聯盟中最好的球員時，他樂於和他們進行對抗，並且真的提升了自己的比賽內容到能和這些球星相抗衡的程度。」Adams如此說道。甚至總教練Steve Kerr也提到Wiggins來到此之後，會主動要求去防守對方的得分主力，並且從比賽內容看起來相當不錯，這證明他有那個身體條件和意識去成為一名出色的防守者。不過，問題仍在於：他能夠持續多久？讓灰狼決定放棄這一名2014年選秀狀元的原因，就在於他們認為Wiggins的心氣不足以讓他成為一名率領球隊振衰起敝的超級球星。雖然他靠著出色的體能條件，擁有很好的得分爆發力，但要再往上發展，只吃老本顯然是不夠的。他必須要有更多、更多的贏球企圖心，而這也是灣區選擇在他身上豪賭一把所希望看到的。所幸，他來到了一支常勝軍，在這五年裡沒人其他球隊比勇士更懂得贏球和取得成功，或許來到這個環境後，Wiggins能感受到這個氛圍和自己承擔的使命。若是如此，那麼勇士王朝的中興大業或將可成。