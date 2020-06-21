中職／廖乙忠變「髮」圖強！請來紅龜師大展身手

中職中信兄弟今天正式上傳影片，內容為投手廖乙忠請「賢拜」陳江和幫忙剃髮，只見「紅龜師」專業幫忙剪頭髮，動作也十分迅速，讓廖乙忠十分滿意。
廖乙忠今天將出戰樂天桃猿，本季他1勝3敗，防禦率7.36，而他本季對戰樂天0勝1敗，防禦率4.02，兩隊剛好是「天王山」系列賽，廖乙忠將對上大聯盟級強投卡本特，他也將頂著新髮型上場。
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