ABL／帶動台中籃球熱！夢想家選拔賽吸引1500名球迷參與

▲邱子軒。（圖／夢想家提供）

▲舉重女神郭婞淳、張泰山參與夢想家賽事。（圖／夢想家提供）

台中市夢想家青年隊選拔賽6月20日在惠中dreamers球場進行最後一天的賽程，臺中市市長盧秀燕、寶島夢想家榮譽領隊蔡其昌副院長、前中華職棒球員張泰山以及舉重國手郭婞淳皆蒞臨現場，雖氣候炎熱，還是澆熄不了滿場球迷及球員的熱情，今日進場人次高達1,500人。夢想家青年隊一日兩戰，首戰對上晴天聯盟明星隊，夢想家青年隊球員整場合力砍進11記三分球，四位球員得分上雙，最終以32分之差奪勝。第二戰對手寶麗金聯隊靠著新竹球王成力煥個人狂奪26分，命中率將近七成，帶領球隊以85比81拿下勝利。夢想家青年隊今日再度對上晴天聯盟明星隊，上半場晴天聯盟柴瑋雖獨拿13分，不過還是抵擋不了青年隊猛攻，包含前「東山戰神」邱子軒3記三分球砍進14分、中洲科大蒙古好手沙鹿9分、小黑曾柏喻7分等球員皆有表現，半場結束青年隊以60比30大幅領先。下半場晴天聯盟依舊展現奮戰精神，末節開局打出一波8比0攻勢，其中球員顏弘智連續飆進兩顆三分球，更有多次抄截表現，但夢想家青年隊隨即拉回節奏，終場就以102比70大比分再勝晴天聯盟明星隊。第二戰寶麗金聯隊來勢洶洶，隊中多位成員都曾效力SBL超級職業籃球聯賽，開局就展現氣勢連拿4分，不過夢想家林俊吉不讓前輩專美於前，以刁鑽的切入技巧連拿5分，隨後雙方雖你來我往互有領先，不過寶麗金聯隊成力煥手感火燙，半場拿下14分帶領球隊以49比43暫時領先。下半場剛開始，夢想家青年隊即發生連續失誤，讓寶麗金聯隊連拿6分，並將比數拉開至12分差距，使得青年隊不得不喊出暫停調整節奏，暫停過後，夢想家青年隊打出一波10比4的攻勢，加上林俊吉兩顆關鍵三分球，第三節結束將比數反超至69比67。末節雙方皆展現防守強度，皆不肯輕易相讓，一路糾纏至最後一刻，可惜夢想家青年隊未能把握最後的進攻機會，最終就以81比85飲恨。今日連續兩戰夢想家青年隊邱子軒共拿下25分，其中包含5顆三分球，為今日表現最佳。夢想家青年隊教練蔡耀勛提到，「很開心看到球員都非常享受比賽，也很積極表現自己，我認為這就是年輕人該有的活力與態度！」不過他也表示，團隊中還是有許多觀念需要互相整合，未來才能夠打出更高水準的比賽。此次選訓賽結束後，夢想家青年隊將會在臺中維持訓練，並會持續舉辦校園活動，盼能凝聚地方認同感，也以實際行動鼓舞更多年輕人勇敢追夢。