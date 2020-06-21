日職／打擊實力獲好評！陽岱鋼連續2場先發

日職讀賣巨人隊今天在主場對戰阪神虎隊，台灣好手陽岱鋼連2場先發，扛六棒、鎮守左外野出賽。陽岱鋼昨天先發4打數1安打，還有2打點，讓總教練原辰德十分滿意。以下為巨人打線：1（二） 湯浅大2（遊） 坂本勇人3（中） 丸佳浩4（三） 岡本和真5（一） 中島宏之6（左） 陽岱鋼7（右） Parra8（捕） 小林誠司9（投） Angel Sanchez