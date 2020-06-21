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日職／打擊實力獲好評！陽岱鋼連續2場先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-21 12:09:00
▲陽岱鋼（取自巨人官方推特）
日職讀賣巨人隊今天在主場對戰阪神虎隊，台灣好手陽岱鋼連2場先發，扛六棒、鎮守左外野出賽。

陽岱鋼昨天先發4打數1安打，還有2打點，讓總教練原辰德十分滿意。

以下為巨人打線：

1（二） 湯浅大

2（遊） 坂本勇人

3（中） 丸佳浩

4（三） 岡本和真

5（一） 中島宏之

6（左） 陽岱鋼

7（右） Parra

8（捕） 小林誠司

9（投） Angel Sanchez

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