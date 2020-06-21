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日職／大王拚首安！王柏融先發五棒守左外野

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-21 12:38:06
▲ ▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊今天再度出戰西武獅，台灣好手王柏融連續3場先發扛五棒，擔任左外野手，這也是他本季首度先發守備。

火腿打線如下：

＜1＞中外野 西川遥輝選手

＜2＞右外野 大田泰示選手

＜3＞DH 近藤健介選手

＜4＞一壘 中田翔選手

＜5＞左外野 王柏融選手

＜6＞二壘 渡辺諒選手

＜7＞遊撃 石井一成選手

＜8＞三壘 野村佑希選手

＜9＞捕手 清水優心選手

先發投手杉浦稔大

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