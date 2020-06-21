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日職／大王終於敲安了！王柏融本季首安出爐打擊率1成25

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-21 14:11:06
▲王柏融發文。（圖／取自王柏融IG)
日職火腿隊今天再度出戰西武獅，台灣好手王柏融連續3場先發扛五棒，擔任左外野手，這也是他本季首度先發守備。

不過王柏融前2場比賽都是3打數槓龜，今天首打席也是二壘滾地球出局，第二打席4局上，他從下勾投手與座 海人手中敲出右外野安打，終於突破低潮。

台灣好手陽岱鋼今天也先發出賽，第二打席敲出右外野二壘安打，第三打席敲出左外野安打，幫助巨人領先。

 

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