日職／大王終於敲安了！王柏融本季首安出爐打擊率1成25

日職火腿隊今天再度出戰西武獅，台灣好手王柏融連續3場先發扛五棒，擔任左外野手，這也是他本季首度先發守備。不過王柏融前2場比賽都是3打數槓龜，今天首打席也是二壘滾地球出局，第二打席4局上，他從下勾投手與座 海人手中敲出右外野安打，終於突破低潮。台灣好手陽岱鋼今天也先發出賽，第二打席敲出右外野二壘安打，第三打席敲出左外野安打，幫助巨人領先。