日職／爆發的陽岱鋼！打擊率高達4成29

日職讀賣巨人今天再度出戰阪神虎，台灣好手陽岱鋼先發扛第六棒，鎮守左外野，結果他敲出3打數2安打，目前打擊率高達4成29。由於今天阪神推出左投賈西亞先發，被認為是專打外國人投手，加上左投，陽岱鋼把握機會。首打席敲出雙殺打，不過第二打席就敲出右外野二壘安打，巨人單局攻下5分大局。5局下陽岱鋼面對守屋功輝，再度敲出左外野安打建功，「鯊魚哥」Parra又敲出2分砲，一棒擊倒阪神。