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日職／爆發的陽岱鋼！打擊率高達4成29

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-21 14:18:32
▲陽岱鋼（圖／取自讀賣巨人官方推特）
日職讀賣巨人今天再度出戰阪神虎，台灣好手陽岱鋼先發扛第六棒，鎮守左外野，結果他敲出3打數2安打，目前打擊率高達4成29。

由於今天阪神推出左投賈西亞先發，被認為是專打外國人投手，加上左投，陽岱鋼把握機會。

首打席敲出雙殺打，不過第二打席就敲出右外野二壘安打，巨人單局攻下5分大局。

5局下陽岱鋼面對守屋功輝，再度敲出左外野安打建功，「鯊魚哥」Parra又敲出2分砲，一棒擊倒阪神。

 

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