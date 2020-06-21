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日職／3打數1安打　王柏融打擊率只剩1成11

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-21 16:16:05
▲王柏融（圖／吳政紘攝）
日職火腿隊今天再度出戰西武獅，台灣好手王柏融連續3場先發扛五棒，擔任左外野手，結果他3打數1安打，打擊率降到只剩1成11。

王柏融這場比賽前，打擊率尚未開張，6打數未敲安，今天面對與座海人，他首打席是敲出二壘滾地球出局，第二打席敲出右外野安打上壘，不過第三打席他又被三振出局，之後就被換下場。

 

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