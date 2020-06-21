日職／陽岱鋼打擊率高達3成75　陳冠宇2局完美中繼

送出2次三振以及1次保送，球速最快147公里。

日職讀賣巨人隊今天再度出戰阪神虎，台灣好手陽岱鋼先發扛六棒、鎮守左外野，單場4打數2安打，打擊率高達3成75，巨人終場以7:1大勝虎軍，拿下三連勝。今天阪神推出左投賈西亞先發，被認為是專打外國人投手，加上左投，陽岱鋼把握機會。他首打席敲出雙殺打，不過第二打席就敲出右外野二壘安打，巨人單局攻下5分大局。5局下陽岱鋼面對守屋功輝，再度敲出左外野安打建功，「鯊魚哥」Parra又敲出2分砲，一棒擊倒阪神。陽岱鋼打擊維持高檔，羅德隊陳冠宇今天在6局下登板，被打2安打，

















