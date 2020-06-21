日職／陽岱鋼打擊率高達3成75　陳冠宇2局完美中繼

今天阪神推出左投賈西亞先發，被認為是專打外國人投手，加上左投，陽岱鋼把握機會。
他首打席敲出雙殺打，不過第二打席就敲出右外野二壘安打，巨人單局攻下5分大局。
5局下陽岱鋼面對守屋功輝，再度敲出左外野安打建功，「鯊魚哥」Parra又敲出2分砲，一棒擊倒阪神。
陽岱鋼打擊維持高檔，羅德隊陳冠宇今天在6局下登板，被打2安打，送出2次三振以及1次保送，球速最快147公里。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
北京疫情捲土重來 首都「進入非常時期」防二次感染潮成最大考驗
炎炎夏天中暑怎麼辦？如何緩解？怎麼預防？通通報你知
南北韓和平瓦解！金與正說到做到！兩韓聯絡處被炸毀 戰爭一觸即發？
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
端午粽香乓共共！全台名店、創意粽子推薦排行榜 甜的鹹的通通有
新房入住的10個禁忌！不注意恐破財、傷身！
「小確幸」來了! 文化部發放600元「藝Fun券」愛買書、愛看電影的7/22準時開搶
防疫不鬆懈！鼻病毒、漢他病毒來勢洶洶 還有5大夏季傳染病正流行
艷陽高溫都不怕！蒐羅IG瘋打卡的夏日消暑聖品
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
疫情趨緩！終於可以出來透透氣 抽張牌看看『現在的你』最適合什麼解壓方式？
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出