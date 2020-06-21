網球／被謝淑薇告竊盜　謝政鵬再發破千字長文願別再往來

▲謝政鵬發破千字長文控訴姐姐謝淑薇。（圖／取自謝政鵬臉書）

前天謝政鵬才發文自爆和姊姊謝淑薇不合，今(21)天再度發文，字數超過1500字，並PO出被姊姊告竊盜的警察局通知書，並提到這些年和姊姊因為比賽獎金、教練費用等出現金錢糾紛，最後直說，「這輩子可以不用往來我真的累了…」謝政鵬發文一開頭就表示一直以來處於被精神虐待，2年前買好去法國機票，打算爭隔年澳網資格，結果收到「這個神奇的東西」警察局通知單，導致被迫放棄比賽去做筆錄，隔年澳網只排到替補第2組。謝政鵬解釋當時謝淑薇家裡包包遭竊，「礙於鑰匙持有者只是去幫忙開除濕機～就這樣，鑰匙持有者依我當時理解有她大學室友，助理，某任男友，我。」因此列入嫌疑人名單內。上一篇貼文提到謝淑薇給予金援，謝政鵬直言他晉升職業後再沒跟家裡拿過一毛錢，這唯一一張是謝淑薇在他上車前塞到他口袋的200元歐元，但這三年都沒用，不願失去初心，把鈔票當作書籤，時刻提醒自己。謝政鵬寫下長文控訴長期以來和謝淑薇的糾葛，大多是因親情關係而難以算清的比賽獎金和教練費用，並提到一段歐洲賽季自己就虧了20萬左右，連溫網獎金都賠回去。如今謝政鵬都想算了，希望姊姊多少拿錢回去孝敬老爸，「我丟下了一句這輩子可以不用往來我真的累了。一輩子就這麼短～坑也坑了～我不會說別的小孩補助多我很羨慕他們，我一直珍惜著還有這些補助的時候造出自己的一條路。」