MLB／大聯盟40人確診　˙˙開幕再延到7月26日以後

受到新冠肺炎影響，大聯盟確診人數上周狂飆40人，現在要開幕仍遙遙無期，就連雙方要打幾場比賽也都還未決。根據《今日美國》電子版報導，球員工會與大聯盟在場次部分爭議，大聯盟堅持不能打60場以上，不過球員工會希望大聯盟放寬。但是最可怕的還是病毒侵襲，19日費城人隊春訓設施發現有5名球員在內，共8名球團人員確診新冠肺炎，洋基、藍鳥、天使、太空人隊也淪陷。目前大聯盟再度緊急開會延期，原本要7月19日開幕，現在先延到7月26日以後，春訓目前可能延到6月29日開始。