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日職／可以進場支持大王了！日職預計7月10日「解禁」

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-22 10:20:44
▲日職預計開放入場。（圖／吳政紘攝）
日本職棒聯盟今天再度召開防疫會議，並且在線上討論是否開放入場事宜，日職聯盟會長斉藤惇表示：「目前希望7月10日可以開放球迷入場。」

日職在6月19日已經開幕，不過因為沒有觀眾，也引發許多「想進場」的聲浪，因此日職馬上訂定入場「解禁」方案。

根據日本政府規定，7月10日先開放上限5000人，看狀況如何，8月1日之後，將開放半數球迷入場。

 

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