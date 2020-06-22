日職／可以進場支持大王了！日職預計7月10日「解禁」

斉藤惇表示：「目前希望7月10日可以開放球迷入場。」

日本職棒聯盟今天再度召開防疫會議，並且在線上討論是否開放入場事宜，日職聯盟會長日職在6月19日已經開幕，不過因為沒有觀眾，也引發許多「想進場」的聲浪，因此日職馬上訂定入場「解禁」方案。根據日本政府規定，7月10日先開放上限5000人，看狀況如何，8月1日之後，將開放半數球迷入場。