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NBA／超催淚！饒舌傳奇史努比狗狗寫歌致敬Kobe

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-22 11:04:25
▲NBA傳奇球星Kobe Bryant和2女兒Gianna Bryant的追思會。（圖／美聯社／達志影像）
NBA傳奇球星Kobe Bryant和2女兒Gianna Bryant今年一月因為捲入死亡直升機意外，不幸喪生，引發全世界關注，就連年度最佳運動員獎，饒舌傳奇史奴比狗狗也寫歌致敬Kobe。

這部影片中，史奴比狗狗放上Kobe生前經典時刻，加上催淚的音樂，讓人感受到Kobe的偉大，最後也透露出在洛杉磯這座城市，對Kobe的思念。

 

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