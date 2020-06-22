NBA／超催淚！饒舌傳奇史努比狗狗寫歌致敬Kobe

NBA傳奇球星Kobe Bryant和2女兒Gianna Bryant今年一月因為捲入死亡直升機意外，不幸喪生，引發全世界關注，就連年度最佳運動員獎，饒舌傳奇史奴比狗狗也寫歌致敬Kobe。這部影片中，史奴比狗狗放上Kobe生前經典時刻，加上催淚的音樂，讓人感受到Kobe的偉大，最後也透露出在洛杉磯這座城市，對Kobe的思念。