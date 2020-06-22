日職／來去球場住一晚！樂天金鷲球場民宿開始營業

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」，預計將在29日開始營業。

目前民眾可以預約住宿直到8月31日，也就是說，球迷可以享受「住在球場」一晚的感覺。

樂天也開始民宿營業，原定要在4月開放，因為受到新冠肺炎影響，6月才重啟計畫。

▲日職樂天球場。（圖／取自樂天金鷲官網）

▲日職樂天球場。（圖／取自樂天金鷲官網）

▲日職樂天球場。（圖／取自樂天金鷲官網）

日職樂天金鷲今天宣布，在主場宮城球場左外野後方的園區，將有新的住宿設施在樂天球場民宿，球迷可以看球享受美食，並在摩天輪旁邊吃燒肉。住宿房間不但有樂天球場與封王的照片裝飾，球迷也可以享受一早起床看到球場的感覺。