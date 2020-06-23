日職／山本由伸「超噁」曲球　連經典賽MVP都驚艷

日職歐力士隊先發投手山本由伸上周面對樂天主投8局無失分被打3安打，沒有保送，只用94球就狂飆10次三振，山本的變化球也被美國媒體注意到，並且獲得球迷支持。
山本的投球型態與球速讓美國大聯盟官方推特帳號驚呼，尤其他的曲球「太噁心」，還被瘋狂轉推。
山本利用曲球讓對手三振，光是觀看次數都超過10萬次，尤其落差狂到1公尺的距離，不少球迷留言「太誇張了！」、「這位投手才21歲嗎？」等驚人留言。
山本由伸還可以飆出157公里以上速球，未來有朝一日，可能也有機會在大聯盟看到他出現。
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