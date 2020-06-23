日職／阪神洋砲包爾打超爛　虎迷崩潰「他不是巴斯」

阪神虎隊洋砲Justin Bour（包爾）目前12打數未敲安，連續3場比賽先發都沒有表現，不但被虎迷批評，還被發現弱點就是對左投無法對應，讓球迷說：「不要再叫他巴斯了」。Randy Bass(巴斯）是阪神虎傳說的洋助人，不但在1985年幫助阪神拿下日本一，單季54轟的全壘打程度，也讓球迷瘋狂。不過Justin Bour的打擊也的確很有爆發力，加上也是左打者，一度被認為是「巴斯二世」，但他對於外角球卻有致命傷，讓虎迷對他期待落空。