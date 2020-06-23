日職／阪神洋砲包爾打超爛　虎迷崩潰「他不是巴斯」

阪神虎隊洋砲Justin Bour（包爾）目前12打數未敲安，連續3場比賽先發都沒有表現，不但被虎迷批評，還被發現弱點就是對左投無法對應，讓球迷說：「不要再叫他巴斯了」。
Randy Bass(巴斯）是阪神虎傳說的洋助人，不但在1985年幫助阪神拿下日本一，單季54轟的全壘打程度，也讓球迷瘋狂。
不過Justin Bour的打擊也的確很有爆發力，加上也是左打者，一度被認為是「巴斯二世」，但他對於外角球卻有致命傷，讓虎迷對他期待落空。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
台灣人最怕五大凶兆！祖先牌位突倒地代表？
端午連假即將到來！來安排一場浪漫輕旅行吧！
七八年級生的童年回憶！超多經典動畫在Netflix通通找得到啦！
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
咬一口就致命 地表上最恐怖8大毒蛇排行榜
新房入住的10個禁忌！不注意恐破財、傷身！
「小確幸」來了! 文化部發放600元「藝Fun券」愛買書、愛看電影的7/22準時開搶
手足都是「藝」家人！盤點台灣演藝圈的親兄弟姊妹檔
搶口罩看這！各大通路開賣時間總整理 也別忘了口罩實名制第十波開始領取了！
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
新鮮人注意！「青年就業獎勵計畫」最高可領3萬 申請、領取 Q&A一次搞懂
平民巨星/ 月冠軍爭霸！畢書盡陷入選擇障礙差點停機