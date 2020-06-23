日職／王柏融首周表現點評　日媒：這是他勝負的一年

日本媒體《Full Count》介紹日職開幕首周外籍球員近況，其中火腿隊台灣好手「大王」王柏融也在其中，他開幕3場比賽，9打數1安打，目前打擊率1成11。
王柏融前2場對西武都是3打數未敲安，第3場才敲出本季首安，而他去年因傷只出賽88場，打擊率2成55，3轟，所以今年被稱為是「勝負的一年」。
王柏融是簽下3年合約，總值是400萬美金，還有激勵獎金另算，今年將會是他能否站穩日職關鍵。
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