日職／巨人帥哥鐵捕　小林誠司左手腕骨折下二軍

巨人隊「帥哥鐵捕」小林誠司今天被診斷出左尺骨龜裂骨折，預計要休養3-4周以上，加上復健，可能也要一段時間，取而代之的是岸田行倫先補上一軍。
小林誠司在21日對阪神之戰，左手腕被觸身球砸傷，之後6局他雖一度回到守備位置，不過因為太痛了，之後就退場休息。
總教練原辰德說：「像他這樣這麼會忍痛的男人，也會說『很痛』，今天也一直還很不舒服，照了X光發現是骨折，要花點時間才能讓他復出，好像有龜裂的狀況。」
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