排球／電眼雙胞胎旅日人氣旺　櫻花妹為劉鴻杰學中文

知名運動品牌亞瑟士ASICS特別邀請旗下排球選手，3名旅日的「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰和「黑狗」陳建禎出席「2020 METARISE秋冬新品發表會」，一同宣告ASICS史上最頂級的排球鞋款正式上市，會後也與粉絲共同DIY製作端午節香包。

▲知名運動品牌亞瑟士ASICS特別邀請旗下排球選手「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰和「黑狗」陳建禎出席「2020 METARISE秋冬新品發表會」。（圖／鍾東穎攝 ,2020.06.23）

台灣排球「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰去年展開旅日生涯，生涯首度拆夥分屬不同隊，兩人今(23)天在台出席活動，坦言私下會偷偷想念彼此，而兩人到日本人氣依舊旺，劉鴻杰透露有日本粉絲特意學中文寫信幫他加油。這對男排雙胞胎打從娘胎起，無論唸書、打球都在一起，去年兩人首度拆夥，哥哥劉鴻敏加盟日本男排頂級豪門球隊松下黑豹，弟弟劉鴻杰則披上名古屋狼犬戰袍。劉鴻敏透露這是從小到大首次分開，「前幾個月感覺怪怪的，少一個人生活。晚上會覺得孤單。」笑說一想念對方就會視訊，互相打氣，「但後來沒有每天打，覺得不好意思，我們不習慣講肉麻的話，也要學習自己一個人獨立。」兩人在台人氣就相當旺，到日本也受到櫻花妹喜愛，劉鴻杰分享，「有日本粉絲寫中文信給我，幫我加油。」讓他印象深刻，覺得日本粉絲很熱情但也很有禮貌。經過一球季洗禮，兩人看見日本訓練講究科學化，用數據觀察球員表現，看影片回放針對每一球細節改善，相當特別且講究。不過疫情關係，尚未知道是否會回歸日本，表示有好消息會馬上告訴大家。劉鴻敏表示目前留在台灣備戰8、9月的亞洲盃和亞俱盃，不過因疫情關係也不確定是否會舉辦。