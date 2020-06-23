日職／連續4場先發！王柏融先發扛六棒

日職火腿隊今天在客場出戰樂天金鷲，台灣好手先發扛六棒，擔任指定打擊，連續4場先發出賽。
王柏融前一戰以先發左外野手身分出賽，不過他在今年得點圈有人局面，目前尚未敲安，而火腿也把渡邊諒放在五棒。
以下為火腿打線：
1 西川遥輝 中
2 大田泰示 右
3 近藤健介 左
4 中田翔 一
5 渡邉諒 二
6 王柏融 DH
7 横尾俊建 三
8 鶴岡慎也 捕
9 中島卓也 遊
先發投手：馬丁尼茲
樂天先發投手：弓削隼人
您是否已經年滿18歲？
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