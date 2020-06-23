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日職／連續4場先發！王柏融先發扛六棒

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-23 16:49:42
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊今天在客場出戰樂天金鷲，台灣好手先發扛六棒，擔任指定打擊，連續4場先發出賽。

王柏融前一戰以先發左外野手身分出賽，不過他在今年得點圈有人局面，目前尚未敲安，而火腿也把渡邊諒放在五棒。

以下為火腿打線：

1 西川遥輝 中

2 大田泰示 右

3 近藤健介 左

4 中田翔 一

5 渡邉諒 二

6 王柏融 DH

7 横尾俊建 三

8 鶴岡慎也 捕

9 中島卓也 遊

先發投手：馬丁尼茲

 

樂天先發投手：弓削隼人

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