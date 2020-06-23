日職／連續4場先發！王柏融先發扛六棒

日職火腿隊今天在客場出戰樂天金鷲，台灣好手先發扛六棒，擔任指定打擊，連續4場先發出賽。王柏融前一戰以先發左外野手身分出賽，不過他在今年得點圈有人局面，目前尚未敲安，而火腿也把渡邊諒放在五棒。以下為火腿打線：1 西川遥輝 中2 大田泰示 右3 近藤健介 左4 中田翔 一5 渡邉諒 二6 王柏融 DH7 横尾俊建 三8 鶴岡慎也 捕9 中島卓也 遊先發投手：馬丁尼茲樂天先發投手：弓削隼人