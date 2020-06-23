日職／巨人主場力抗廣島　陽岱鋼打擊高檔再獲先發

日職讀賣巨人隊今天在主場東京巨蛋出戰廣島隊，台灣好手陽岱鋼連續3場先發，打第六棒，鎮守左外野，目前他打擊率高達3成75。
以下為巨人打線：
1(二) 北村拓己
2(遊) 坂本勇人
3(中) 丸佳浩
4(三) 岡本和真
5(一) 中島宏之
6(左) 陽岱鋼
7(右) パーラ
8(捕) 炭谷銀仁朗
9(投) 戸郷翔征
陽岱鋼連續2場敲安，目前8打數3安打，本季首轟尚未出爐，不過有2打點，打擊率高達3成75。
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