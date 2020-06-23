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日職／巨人主場力抗廣島　陽岱鋼打擊高檔再獲先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-23 16:57:58
▲陽岱鋼（圖／取自讀賣巨人官方推特）
日職讀賣巨人隊今天在主場東京巨蛋出戰廣島隊，台灣好手陽岱鋼連續3場先發，打第六棒，鎮守左外野，目前他打擊率高達3成75。

以下為巨人打線：

1(二) 北村拓己

2(遊) 坂本勇人

3(中) 丸佳浩

4(三) 岡本和真

5(一) 中島宏之

6(左) 陽岱鋼

7(右) パーラ

8(捕) 炭谷銀仁朗

9(投) 戸郷翔征

陽岱鋼連續2場敲安，目前8打數3安打，本季首轟尚未出爐，不過有2打點，打擊率高達3成75。

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