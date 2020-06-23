日職／低潮的大王！王柏融4打數無安打　打擊率不到1成

日職火腿隊今天出戰樂天金鷲，台灣好手王柏融連續4場先發上陣，今天扛六棒、擔任指定打擊，結果4打數未敲安，還吞下再見三振，終場火腿被樂天4:0完封。
王柏融首打席2局上被三振，先發投手弓削隼人5局對他，又讓王柏融擊出二壘滾地球出局，7局王柏融又被三振出局，9局上二、三壘有人局面，他又被森原康平三振，單場3K。
此外，巨人隊台灣好手陽岱鋼今天出戰廣島，2打數未敲安，就被換下場休息。
王柏融經過此役，打擊率剩下0.77，不到1成，明天是否還會先發也是疑問。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
台灣人最怕五大凶兆！祖先牌位突倒地代表？
端午連假即將到來！來安排一場浪漫輕旅行吧！
七八年級生的童年回憶！超多經典動畫在Netflix通通找得到啦！
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
咬一口就致命 地表上最恐怖8大毒蛇排行榜
新房入住的10個禁忌！不注意恐破財、傷身！
「小確幸」來了! 文化部發放600元「藝Fun券」愛買書、愛看電影的7/22準時開搶
手足都是「藝」家人！盤點台灣演藝圈的親兄弟姊妹檔
搶口罩看這！各大通路開賣時間總整理 也別忘了口罩實名制第十波開始領取了！
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
新鮮人注意！「青年就業獎勵計畫」最高可領3萬 申請、領取 Q&A一次搞懂
平民巨星/ 月冠軍爭霸！畢書盡陷入選擇障礙差點停機