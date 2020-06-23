日職／低潮的大王！王柏融4打數無安打　打擊率不到1成

日職火腿隊今天出戰樂天金鷲，台灣好手王柏融連續4場先發上陣，今天扛六棒、擔任指定打擊，結果4打數未敲安，還吞下再見三振，終場火腿被樂天4:0完封。王柏融首打席2局上被三振，先發投手弓削隼人5局對他，又讓王柏融擊出二壘滾地球出局，7局王柏融又被三振出局，9局上二、三壘有人局面，他又被森原康平三振，單場3K。此外，巨人隊台灣好手陽岱鋼今天出戰廣島，2打數未敲安，就被換下場休息。王柏融經過此役，打擊率剩下0.77，不到1成，明天是否還會先發也是疑問。