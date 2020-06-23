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日職／大王15打數僅1安打　王柏融怎麼了？

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-23 19:58:32
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊台灣好手「大王」王柏融今天在面對樂天金鷲比賽中，4打數無安打，累積15打數1安打，打擊率只有0.77，讓人不禁疑問「大王到底怎麼了？」

去年王柏融在春訓尾段因為下半身緊繃，所以影響開季，之後又因為受傷，影響他的打擊狀況，而王柏融在練習賽因為自打球擊中左膝，讓人擔心是否是因傷影響？

此外，他又在開幕戰被對方投手尼爾觸身球伺候，而且受傷部位也跟左膝很近，讓人擔心是否無法發揮全力揮棒。

 

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