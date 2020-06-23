中職／富邦羅力回神7局好投　樂天與兄弟無勝差

富邦悍將今天在桃園球場出戰樂天桃猿，先發投手羅力主投7局僅失2分，飆出8次三振，加上富邦高國麟、林益全開轟相挺，終場富邦以11:4贏球，終於中斷2連敗。
富邦此役先由胡金龍選到保送，李宗賢敲安盜壘，廖健富傳球失誤，先讓富邦取分。
4局上猿隊先發林樺慶發生狀況，連續投出三次保送，戴培峰、于森旭連續安打，一口氣灌進4分領先。
雖然林立下半局開轟回敬陽春彈，但5局上高國麟又開轟打下2分，7局上林益全又開轟帶動氣勢，8局下原本猿隊由林智平、余德龍代打拿下2分，最終也無力追擊吞敗。
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