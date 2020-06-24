羽球／小戴注意！馬琳：2021年目標在奧運和世錦賽奪雙金

世界羽壇由於新型冠狀病毒疫情影響，今年許多賽事都取消，一些選手也開始展望明年。在昨天受訪時，西班牙名將Carolina Marin就表示，自己在2021年的目標是拿下東京奧運以及世錦賽的金牌。Marin是羽球女單項目上指標性的選手，他曾經3次獲得世錦賽冠軍，還在2016年於里約奧運奪金，被認為是史上最好的女子選手之一。她一直以來對於在奧運完成衛冕躍躍欲試，雖然東奧舉辦時間被延後一年，也不改其志。Marin目前人在家鄉西班牙，而她也已經開始恢復訓練一個月了，不過也坦言還有些生疏。「我從沒有這麼長時間沒摸過球拍，如今在慢慢恢復，但爆發力仍然有點缺乏，不過訓練也得格外小心，以免受傷。」當被問到接下來的目標時，她也發出豪語表示，「成為羽壇史上最好的球員是我的最大動力，為了實現這一目標，我想要在2021年的東京奧運及世錦賽上都獲得金牌。」另外，她也強調自己相當享受能一直在羽球場上拚戰，因此保護好健康是必要的，而也希望自己能一直創造偉大的成就，同時也因為能打羽球而感到快樂。我國世界球后戴資穎，生涯獲得許多榮譽，但唯獨在大賽上還未能拿到冠軍。明年奧運和世錦賽都將舉辦，或許將會是她一雪前恥的好機會。而屆時Marin恐將成為她最大的對手。