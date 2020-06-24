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MLB／確定了！球員工會同意　大聯盟確定724開打

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-24 09:04:55
▲Mike Trout（圖／美聯社／達志影像）
球員工會今天正式回覆大聯盟官方，不但同意60場比賽，也同意新球季將配合安全與相關防疫措施，預計在7月24日正式開打，並在7月1日開始春訓。

由於新提案，讓雙方都一度協商中斷，不過大聯盟強行要60場提案支付全薪，球員也不得不同意。

由於日職在6月19日正式開幕，中職也在4月就開打，加上韓職也恢復比賽，目前大聯盟將會是本季最晚開賽的職棒聯盟。

 

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