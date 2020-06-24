MLB／確定了！球員工會同意　大聯盟確定724開打

球員工會今天正式回覆大聯盟官方，不但同意60場比賽，也同意新球季將配合安全與相關防疫措施，預計在7月24日正式開打，並在7月1日開始春訓。
由於新提案，讓雙方都一度協商中斷，不過大聯盟強行要60場提案支付全薪，球員也不得不同意。
由於日職在6月19日正式開幕，中職也在4月就開打，加上韓職也恢復比賽，目前大聯盟將會是本季最晚開賽的職棒聯盟。
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