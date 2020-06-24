警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

MLB／費城人又有4人確診　大聯盟目前暫停春訓設施

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-24 10:00:59
▲費城人內野手Maikel Franco（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟官網今天再度宣布，由於4名費城球團人員確診新冠肺炎，因此佛羅里達跟亞歷桑納兩州的春訓設施都暫停封鎖。

雖然大聯盟已經確定7月24日左右開幕，7月1日恢復春訓，不過因為球員確診狀況不明，因此還需要進一步檢測。

費城人球團表示，這4名人員包括2名球員，2位工作人員，其中1位球員還是在外地確診。

大聯盟目前提出60場賽季方案，球員工會雖然同意，但是雙方還要針對細節協商。

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀