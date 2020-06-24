MLB／費城人又有4人確診　大聯盟目前暫停春訓設施

大聯盟官網今天再度宣布，由於4名費城球團人員確診新冠肺炎，因此佛羅里達跟亞歷桑納兩州的春訓設施都暫停封鎖。
雖然大聯盟已經確定7月24日左右開幕，7月1日恢復春訓，不過因為球員確診狀況不明，因此還需要進一步檢測。
費城人球團表示，這4名人員包括2名球員，2位工作人員，其中1位球員還是在外地確診。
大聯盟目前提出60場賽季方案，球員工會雖然同意，但是雙方還要針對細節協商。
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