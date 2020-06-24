NBA／湖人爭冠最大變數！外線大鎖確定將不參加復賽

NBA雖然決定在7月31日復賽，但因為具體會有多少球員參加，仍充滿變數。今日根據《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski報導，洛杉磯湖人大將Avery Bradley由於響應種族歧視活動，因此已經決定不參加復賽。數日前有近百名球員舉行線上會議，討論復賽相關的事宜，籃網球星Kyrie Irving在會中首先表態自己不支持復賽，原因是「現階段有更重要的事得去做」。獲得了不少參與該次討論球員的支持。而其中響應最熱烈的就是湖人的兩名球員——Bradley及Dwight Howard。Wojnarowski在最新的報導中指出，Bradley為了妻子Ashley以及他們的3個孩子的健康安全，決定不參加復賽。他6歲大的兒子一直患有呼吸道的疾病。「就像對待我湖人的隊友和球隊一樣，我為我的家人而打球。因此，在這樣的時刻，我無法做出任何可能使我家人的健康和福祉遭受最小風險的決定。」Bradley這樣說道，他強調自己將利用這段時間，完成先前所承諾的去參加反對種族主義和社會正義的工作。Bradley是湖人外線防守的要角，而且能投三分球，本季出賽49場，其中44場是先發，場均可以貢獻8.6分。隨著他不參加復賽，球隊將開始尋找替代人選。Wojnarowski爆料曾經身為LeBron James「御用射手」JR Smith將會是湖人首選。至於Howard方面，湖人後衛Danny Green透露其應該有很高的機會回歸球隊。「我認為他會和我們一起參賽，假如沒有，他仍是我們的兄弟，我們會支持他。」