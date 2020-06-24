NBA／KD當初選擇加入勇士　2010世錦賽是重要催化劑

布魯克林籃網隊球星Kevin Durant於2016-17年球季加入金州勇士，並且幫球隊打下2座總冠軍，上一季與暴龍隊爭冠失利，他在季後也與勇士分道揚鑣。根據老將Andre Iguodala(伊古達拉)透露，2010年的世錦賽是當初KD會加入勇士的催化劑。





「當時我們都去到漢普頓飯店，我們都談論了那年夏天的狀況。」伊古達拉回想當年遊說KD加入勇士的那場會面，「大家都談論漢普頓之旅，以及組成漢普頓五人小組(Kevin Durant、Stephen Curry、Klay Thompson、Draymond Green和Andre Iguodala)，自從2010年的世錦賽之後，我就不曾看到他這麼開心了。」





2010年世錦賽陣容當中，當時KD已經和Stephen Curry、Andre Iguodala等人當過隊友，最終美國擊敗地主對土耳其成為冠軍，而KD也拿下系列賽事的MVP，這一次的愉快合作，多少也成為了KD日後選擇加入勇士的原因。





Iguodala、Curry、Thompson和Green這四人在2016年一起遊說KD加盟，而當時KD同時還和熱火、快艇、馬刺、塞爾提克談條件，但他最終選擇離開奧克拉荷馬市，加入勇士隊。



