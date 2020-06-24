中職／美國國慶日夢幻對決！王建民、郭泓志為獅隊開球

7.4台南棒球場特別熱鬧，美國在台協會、臺南市政府、統一7-ELEVEn獅三方共同合作舉辦「美國日！紅不讓」主題活動，當天慶祝美國244週年獨立紀念日，也特別邀請王建民、郭泓志、劉柏君擔任當日賽事開球貴賓，為「美國日！紅不讓！」賽事活動揭開序幕。王建民，出生於台南關廟，2005.4.30首度在美國職棒大聯盟MLB出賽，2006、2007年連續兩年在ＭＬＢ拿下單季19勝榮耀成績更是台灣之光，2018年返台後，分別在富邦悍將及中信兄弟擔任二軍客座投手教練，將所學指導年輕後輩選手。郭泓志，出生於台南市，2005.9.2首度在美國職棒大聯盟MLB出賽，更是台灣第一位在美國職棒大聯盟登場的左投手。2007.6.13郭泓志面對紐約大都會隊先發投手John Maine，以投手身份打擊擊出全壘打，是台灣球員在大聯盟的第一支全壘打。2013年返台後，分別效力統一獅及富邦悍將擔任救援投手。劉柏君是首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判，也是首位在臺灣全國性賽事執法的女性主審，長期以來積極推動與參與台灣女子棒球運動推廣協會。2015年曾到美國裁判學校（Harry Wendelstedt）受訓。2019年獲得國際奧會女性與運動獎世界獎座。迎接7.4「美國日！紅不讓！」活動盛會，特別邀請王建民擔任開球嘉賓、郭泓志擔任打擊，而劉柏君擔任主審，為精彩象獅賽事揭開序幕。