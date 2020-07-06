網球／去年合拍說圓夢　謝淑薇和謝政鵬今年就決裂

姊弟鬩牆鬧上檯面！我國網球一姊謝淑薇和謝政鵬是台網壇著名姊弟檔，但近日謝政鵬在臉書上公開指控姊姊謝淑薇，不過兩人去年溫網和美網合拍，雙方都互稱圓夢或是達成生涯里程碑，看不出感情不和睦。去年7月，謝淑薇和謝政鵬首度搭檔出戰溫網混雙，謝淑薇當時還發文，「感謝弟弟陪我完成姊弟合拍的里程碑」笑稱這次是「圓夢表演賽」，儘管兩人次輪就出局，謝淑薇仍相當開心，感性發文直說，「這個夢做了4年。」而弟弟謝政鵬也發文回應，「圓了教練一個夢～這個夢做了4年 謝謝你當初幫助我回到球場～歡樂的一場球 謝謝今天來的球迷朋友們開不開心～歡不歡樂。」當時姐弟倆看似感情不錯，爭執似乎發生在賽後。謝政鵬在今年6月21日的發文中提到，「溫布敦在保羅(教練)推的情況下組成混雙，她居然講了一句話因為我排名高所以獎金要歸她的...我心想操第一輪才幾百塊英鎊妳要送妳啦，我就答應了～」當時兩人出現嫌隙，被姊姊懷疑偷包包，加上出現獎金分配糾紛。然而之後8月美網兩人再度合拍，但首輪遭種子選手拍落，謝政鵬也在文中解釋，是姊姊傳來訊息要他去幫忙訓練和搭檔，害他自己還推掉其他工作，要不是哥哥出面他也不想，最後也又陷入獎金和教練薪資的糾紛，讓他決心斷了姐弟情。