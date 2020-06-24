中職／二軍打擊率破4成　馮健庭今上一軍就先發

樂天桃猿今天把投手林樺慶、洪聖欽等人放到替補，讓馮健庭、張明翔昇上一軍，總教練曾豪駒今天在賽前也解釋了這樣調度的原因。林樺慶昨天先發主投3又1/3局就投出4次保送、被敲2支安打，丟掉4分後退場，內容並不理想。隨後洪聖欽接手投了2又2/3局，被敲9支安打丟5分，今天兩人都被下放。對此，曾總表示王溢正上來，所以接下來林樺慶可能比較沒什麼機會，至於洪聖欽則是因為昨天投了60球，本周應該要上場比較難。馮健庭今天剛被升上一軍，教練團就讓他先發守游擊，對此曾豪駒認為馮健庭在二軍攻擊更積極，對球的掌握度也更好，因此認為是時候讓他上來，今天排他先發也是認為既然狀況好就直接讓其下場，維持手感。馮健庭今年在二軍打擊數據相當豪華，打擊率高達4成59，敲了3發全壘打，還有31分的打點。問其為何提升如此之大，他則是回答其實練的東西都一樣，差別可能還是在心態上。「在二軍可以承受你比較多次的失敗，差別在這裡，技術層面的東西倒是都一樣。」而他也認為一上來就先發是好事，不用再去等機會。馮健庭今年已經28歲了，他認為自己年近30，若再不改變打出成績，隨時都可能被職棒給淘汰掉，而自己這樣想反而比較放得開。「教練都有給機會，就是看你能否把握而已。