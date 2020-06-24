羽球／「羽球全團賽」七月登場　戴資穎、周天成領軍開戰

▲台灣雙打組合李洋/王齊麟。（圖／中華羽協提供）

▲台灣羽球男單好手王子維。（圖／中華羽協提供）

▲台灣羽球天后戴資穎。（圖／中華羽協提供）

▲台灣羽球「一哥」周天成。（圖／中華羽協提供）

國內羽球界年度最大團體賽事「109年全國羽球團體錦標賽」將於7月9～17日在台北體育館隆重登場，「世界球后」戴資穎、「一哥」周天成、「麟洋配」王齊麟/李洋、王子維…等多位國際知名的台灣球星都將在109年全國羽球團體錦標賽領軍所屬球團，為捍衛球隊榮耀而戰！「全國羽球團體錦標賽」不僅是國內球隊對抗的主戰場，更是羽球職業化聯盟的前身，目前台灣五個主要企業羽球隊分別是合庫、土銀、台電、亞柏、中租，其中世界球后戴資穎將代表合庫女Ａ出賽「全團賽女甲」挑戰20連霸，去年男甲冠軍隊-合庫男Ａ面臨強敵土銀男Ａ王齊麟/李洋及亞柏男A中世界排名第12的廖敏竣/蘇敬恒、第21的盧敬堯/楊博涵等強敵圍繞，將由周天成、王子維領軍力拼二連霸。此次賽事空前激烈、精彩可期！球迷們千萬別錯過這場羽球界年度最經典的英雄內戰！今年度由中華民國羽球協會主辦的「109年全國羽球團體錦標賽』參賽人數創下歷史新高，共計331支隊伍超過3200名選手參戰！本會為打造最合適且安全無虞的賽會環境，並配合防疫相關政策，在場館空間不足的情況下，7/9-7/17賽會期間將全程『不開放一般觀眾入場』，還請球友粉絲見諒。今年賽事提供多元頻道轉播來服務球迷， YAHOO!奇摩運動，中華電信MOD將於7/11甲組四強、7/12決賽兩日九時起進行全程轉播，讓球迷朋友們能透過電視、手機、電腦來欣賞小戴、小天精彩球技！賽事期間大會官網、臉書、IG也將隨時更新讓民眾把握即時動態與相關資訊，粉絲專頁上更舉辦多項活動讓參與粉絲有機會抽中YONEX球拍、限量紀念品等好禮！精彩賽事多元活動的109年全國羽球團體錦標賽，相信將為國內再掀一波羽球熱潮！